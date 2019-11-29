أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأكد الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح" في إقليم محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، أن الشعب الفلسطيني لن يفرط في ذرة تراب من أرض فلسطين، رغم محاولات الإدارة الأمريكية إتاحة المجال لدولة الاحتلال للتوسع الاستيطاني.

وشارك في المسيرة التي جاءت هذا الأسبوع بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، المئات من أبناء القرية وعدد من المتضامنين والنشطاء الأجانب، وفرقة كشافة مدرسة ذكور كفر قدوم الثانوية وعدد من الأشبال والزهرات الذين رفعوا لافتات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه. لإصابة العشرات بحالات اختناق.وأكد الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح" في إقليم محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، أن الشعب الفلسطيني لن يفرط في ذرة تراب من أرض فلسطين، رغم محاولات الإدارة الأمريكية إتاحة المجال لدولة الاحتلال للتوسع الاستيطاني.وشارك في المسيرة التي جاءت هذا الأسبوع بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، المئات من أبناء القرية وعدد من المتضامنين والنشطاء الأجانب، وفرقة كشافة مدرسة ذكور كفر قدوم الثانوية وعدد من الأشبال والزهرات الذين رفعوا لافتات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عشرات الفلسطيني بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.