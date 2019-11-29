سوريا تطالب بعقد جلسة لمناقشة فريق تقصي الحقائق المشارك في تحقيقات دوما

طالب مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير بسام صباغ، بعقد جلسة استماع ومناقشة مع فريق بعثة تقصي الحقائق الذي شارك في تحقيقات دوما، لكي يتاح للدول الأطراف مناقشة جميع وجهات النظر.

وأكد صباغ - خلال مشاركته في مناقشات الدورة الـ24 لمؤتمر الدول الأطراف الذي يقعد في لاهاي حسبما ذكرت وكالة الأنباء السوريةسانا - اليوم الجمعة- أن من يعيق عقد

هذه الجلسة يخشى من نتائجها وانفضاح ممارسات التشويه والتدليس التي تضمنها تقرير حادثة دوما، داعيا المنظمة إلى ممارسة أقصى درجات الشفافية والحيادية في عملها.وأعرب صباغ عن قلق بلاده العميق إزاء ما تضمنته مراسلات أحد أعضاء فريق بعثة تقصي الحقائق إلى مكتب مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تم تسريبها مؤخرا والتي أشارت إلى التلاعب الذي جرى في تقرير المنظمة بشأن حادثة ادعاء استخدام أسلحة كيميائية في دوما بريف دمشق وعن الصدمة من تحريف الحقائق فيه.وأشارت الوكالة إلى أن الطلب السوري حظى بتأييد عدد من الدول في مقدمتها روسيا والصين وفنزويلا وروسيا البيضاء ونيكاراغوا.وبحسب الوكالة كانت صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت في وقت سابق أن بريدا إلكترونيا مسربا أوضح أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلاعبت بتقرير حول هجوم كيميائي مزعوم في دوما بريف دمشق لاتهام الجيش السوري به.