لافروف يناقش مع منسق الأمم المتحدة لشئون الشرق الأوسط القضية الفلسطينية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع منسق الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، نيقولاي ملادينوف، التسوية الفلسطينية الإسرائيلية. وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الجمعة - أنه تم التركيز خلال اللقاء على طرق الخروج من المأزق في التسوية بالشرق الأوسط، والجهود المبذولة لمنع فشل الأساس القانوني الدولي للتسوية العربية الإسرائيلية .. وتم إعلان موقف مشترك يدعم حل الدولتين المدعوم من قبل أغلبية دول أعضاء الأمم المتحدة، المدرج في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وينص على إحداث دولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن مع جيرانها، كما تم التأكيد على ضرورة إعادة إطلاق عملية المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين". على طرق الخروج من المأزق في التسوية بالشرق الأوسط، والجهود المبذولة لمنع فشل الأساس القانوني الدولي للتسوية العربية الإسرائيلية .. وتم إعلان موقف مشترك يدعم حل الدولتين المدعوم من قبل أغلبية دول أعضاء الأمم المتحدة، المدرج في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وينص على إحداث دولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن مع جيرانها، كما تم التأكيد على ضرورة إعادة إطلاق عملية المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

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