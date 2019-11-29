عشرات القتلى والجرحى في تجدد المظاهرات في العراق

قتل 15 متظاهرا، اليوم الجمعة، بالرصاص وأصيب العشرات في مدينة الناصرية بجنوب العراق التي تشهد منذ الخميس مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، على ما أفاد أطباء.

وفي قت سابق اليوم، قتل خمسة متظاهرين آخرين بالرصاص الحي وأصيب عشرات بجروح، في مدينة الناصرية بجنوب العراق، خلال مواجهات دامية بين المحتجين وقوات الأمن، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وكان مدير شرطة المدينة الجنوبية أعلن في وقت سابق اليوم استقالته غداة استقالة المحافظ وإقالة القائد العسكري المكلف بإدارة خلية الأزمة، عقب أعمال الفوضى الدامية في المدينة التابعة لمحافظة ذي قار التي تضم آثارا تاريخية.

وفي وقت سابق، قال مسعفون إن ثلاثة محتجين على الأقل قتلوا، إثر تجدد المظاهرات في مدينة الناصرية بجنوب العراق.

وقتل 65 شخصا على الأقل، أمس الخميس، في العاصمة بغداد والنجف. لكن مدينة الناصرية، التي سقط فيها عشرات القتلى، كانت الأكثر تضررا.

Advertisements

وأظهر إحصاء، بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات، المستمرة منذ أسابيع، بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين.

اقرأ أيضاً... رئيس الوزراء العراقي: سأتقدم باستقالتي إلى البرلمان

وقالت مصادر في مستشفيات إن عدة أشخاص توفوا، اليوم، متأثرين بجراح أصيبوا بها في اشتباكات أمس الخميس مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية مما يرفع عدد القتلى هناك إلى 46 على الأقل وإلى 408 في شتى أنحاء العراق منذ أول أكتوبر الماضي.

وتوافد المحتجون اليوم إلى ساحات المظاهرات في بغداد ومختلف المدن العراقية رغم الإجراءات الأمنية المشددة ونشر مزيد من قوات الأمن والجيش في الشوارع.