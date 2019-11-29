كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العفو الدولية تشيد بإلغاء الحكومة السودانية قوانين النظام العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت منظمة العفو الدولية، إلغاء الحكومة السودانية قوانين النظام العام والأداب العامة، التي تحكم بين أمور أخرى، وجود النساء في الأماكن العامة.

وقال سيف ماجانجو، نائب مدير برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى بمنظمة العفو الدولية: "إنها خطوة كبيرة باتجاه حقوق المرأة في السودان. إلغاء قوانين النظام العام جاء متأخراً كثيراً.

كان يتم اعتقال الكثير من النساء بشكل تعسفي ويتم ضربهن وحرمانهن من حقوق حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي، بموجب هذا القانون التمييزي".