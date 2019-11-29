كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العفو الدولية تشيد بإلغاء الحكومة السودانية قوانين النظام العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كان يتم اعتقال الكثير من النساء بشكل تعسفي ويتم ضربهن وحرمانهن من حقوق حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي، بموجب هذا القانون التمييزي".
وأضاف "يجب أن تضمن الحكومة الانتقالية الآن إلغاء النظام القمعي بشكل كامل". ويشمل ذلك إلغاء البنود التي تملي الزي الذي يجب أن ترتديه المرأة في القانون الجنائي، وتفكيك شرطة النظام العام والمحاكم المخصصة وإلغاء الجلد بوصفه أحد أشكال العقاب".
وكان المجلس السيادي في السودان أصدر صباح اليوم الجمعة، بعد أول اجتماع مشترك له قوانين بحل حزب المؤتمر الوطني، حزب الرئيس السابق عمر البشير، وإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة.وكان قانون النظام العام، الذي تم سنه في عهد البشير لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة.