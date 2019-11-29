كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البريطانية تشدد الإجراءات الأمنية في لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت الشرطة البريطانية، خلال مؤتمر صحفي لها، أن قوات مكافحة الإرهاب تقود التحقيق في عملية الطعن عند جسر لندن.
وأعلنت الشرطة البريطانية، مقتل الشخص الذي أطلق عليه النار على المارة عند جسر لندن.
وأشارت إلى أن المشتبه به في حادثة جسر لندن كان يحمل متفجرات زائفة.
وأعلنت تقارير إعلامية أن الشرطة أطلقت النار على شخص حاول الاعتداء على المارة فوق الجسر بسكين فأردته قتيلا في الحال.
وذكر شهود لوسائل إعلام بريطانية أن الشرطة وصلت بسرعة إلى مكان الحادث بعد سماع دوي أعيرة نارية.
وقال متحدث باسم الشرطة في وقت سابق إنه يعتقد أن شخصا ما أصيب بالرصاص.
وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو عام 2017 عندما قاد 3 مسلحين سيارة فان وصدموا مارة ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية.