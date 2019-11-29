كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البريطانية تشدد الإجراءات الأمنية في لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الجمعة، تشديد الإجراءات الأمنية

في لندن، مؤكدة

أن عملية الطعن عند جسر لندن عمل إرهابي.

وأوضحت الشرطة البريطانية، خلال مؤتمر صحفي لها، أن قوات مكافحة الإرهاب تقود التحقيق في عملية الطعن عند جسر لندن.

وأعلنت الشرطة البريطانية، مقتل الشخص الذي أطلق عليه النار على المارة عند جسر لندن.

وأشارت إلى أن المشتبه به في حادثة جسر لندن كان يحمل متفجرات زائفة.

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