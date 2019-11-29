الشرطة البريطانية تتعامل مع عملية الطعن باعتبارها عملا "إرهابيا"

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أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الجمعة، أنها تتعامل مع عملية الطعن عند جسر لندن باعتبارها عملا إرهابيا كإجراء احترازي، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وقالت الشرطة في بيان: "تم استدعاء الشرطة لحادث طعن في مكان قريب من جسر لندن... اعتقلت الشرطة رجلا. نعتقد أن عددا من الأشخاص أصيبوا".