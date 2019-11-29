كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني لترامب: من الأفضل أن لا تشارك بالانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه من الأفضل أن لا يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات البريطانية القادمة، عندما يزور لندن لحضور قمة لحلف شمال الاطلسي الاسبوع المقبل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، الذي يحتل حزب المحافظين زمام المبادرة في استطلاعات الرأي قبل ديسمبر، ما لا نفعله تقليديًا كحلفاء وأصدقاء محبين وهو الانخراط في الحملات الانتخابية لبعضنا البعض.

وأفضل شيء عندما يكون لديك أصدقاء وحلفاء مقربون مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هو عدم مشاركة أي من الطرفين في انتخاب بعضهم البعض.

وتدخل ترامب بالفعل في الإنتخابات، وقال في أكتوبر: إن زعيم حزب العمل اليساري المعارض، جيريمي كوربين، سيكون "سيئًا للغاية" بالنسبة لبريطانيا وأنه يجب على جونسون أن يبرم اتفاقًا مع زعيم حزب البريكست".

واستغل كوربين مدح ترامب لجونسون كواحدة من رسائله المحورية لمهاجمة المحافظين في حملته، قائلًا: إنهم سيبيعون أجزاء من الخدمة الصحية الوطنية، التي تحظى بإعجاب الدولة وتديرها الدولة للشركات الأمريكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



Advertisements