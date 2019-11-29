كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء البريطاني لترامب: من الأفضل أن لا تشارك بالانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال رئيس الوزراء البريطاني، الذي يحتل حزب المحافظين زمام المبادرة في استطلاعات الرأي قبل ديسمبر، ما لا نفعله تقليديًا كحلفاء وأصدقاء محبين وهو الانخراط في الحملات الانتخابية لبعضنا البعض.
وأفضل شيء عندما يكون لديك أصدقاء وحلفاء مقربون مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هو عدم مشاركة أي من الطرفين في انتخاب بعضهم البعض.
وتدخل ترامب بالفعل في الإنتخابات، وقال في أكتوبر: إن زعيم حزب العمل اليساري المعارض، جيريمي كوربين، سيكون "سيئًا للغاية" بالنسبة لبريطانيا وأنه يجب على جونسون أن يبرم اتفاقًا مع زعيم حزب البريكست".
واستغل كوربين مدح ترامب لجونسون كواحدة من رسائله المحورية لمهاجمة المحافظين في حملته، قائلًا: إنهم سيبيعون أجزاء من الخدمة الصحية الوطنية، التي تحظى بإعجاب الدولة وتديرها الدولة للشركات الأمريكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بوريس جونسون
ألكساندر بوريس دي بيفل جونسون (مواليد 19 يونيو 1964 في نيويورك)، معروف باسم بوريس جونسون، هو سياسي بريطاني وروائي وصحافي ومؤرخ، ورئيس الوزراء في المملكة المتحدة.
وهو زعيم الحزب المحافظ منذ 23 يوليو 2019. كان عضوًا في البرلمان عن أوكسبريدج وساوث روزليب (دائرة برلمان المملكة المتحدة) منذ عام 2015 ، وكان النائب عن منطقة هينلي في الفترة من 2001 إلى 2008.
وكان أيضا عمدة لمدينة لندن من عام 2008 إلى عام 2016 ، وشغل منصب وزير الخارجية من عام 2016 إلى عام 2018 . يعرّف جونسون بأنه من تيار يمين الوسط صاحب تيار الأمة الواحدة في حزب المحافظين وارتبط بالسياسات الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية.