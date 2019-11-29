كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة البريطانية: 5 جرحى في عملية الطعن عند جسر لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الشرطة البريطانية، مساء الجمعة، سقوط 5 جرحى في عملية طعن قرب جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية.
واعتقلت الشرطة البريطانية، شخصا يشتبه بمحاولته الاعتداء على المارة بسكين بالقرب من جسر لندن.
ووصل فرق مكافحة الإرهاب إلى موقع عملية الطعن عند جسر لندن.
وذكرت الشرطة في بيان: "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن"، وقال متحدث "يبدو أن شخصا أصيب بالرصاص".
وأعلنت تقارير إعلامية أن الشرطة أطلقت النار على شخص حاول الاعتداء على المارة فوق الجسر بسكين فأردته قتيلا في الحال.
وذكرت الشرطة في بيان: "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن"، وقال متحدث "يبدو أن شخصا أصيب بالرصاص".
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن عيارين ناريين قد أطلقا، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن سقوط 5 جرحى.