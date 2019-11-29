الشرطة البريطانية تعتقل شخصا حاول تنفيذ عملية طعن في لندن

وقالت الشرطة البريطانية، إن رجلا أصيب بالرصاص على ما يبدو في حادث على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية.

وأعلنت تقارير إعلامية أن الشرطة أطلقت النار على شخص حاول الاعتداء على المارة فوق الجسر بسكين فأردته قتيلا في الحال.

وذكرت الشرطة في بيان: "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن"، وقال متحدث "يبدو أن شخصا أصيب بالرصاص".



وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن عيارين ناريين قد أطلقا، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن سقوط 5 جرحى.