كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف بهونج كونج يشيدون بترامب مع اقتراب المزيد من الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم آلاف المحتجين بهونج كونج، مظاهرة وبعضهم يرتدون الأعلام الأمريكية في مظاهرة "عيد الشكر" في قلب المدينة، بعد موافقة دونالد ترامب على تشريع حقوق الإنسان، الذي يهدف إلى حمايتهم.

وقال ساني تشيونغ البالغ من العمر 23 عامًا، وهو عضو في المجموعة الطلابية، الأساس المنطقي لوجودنا لهذا التجمع هو إظهار امتناننا وشكر الكونجرس الأمريكي، والرئيس ترامب على تمريره مشروع القانون.

وأضاف، نحن ممتنون حقًا لهذا الأمر، ونقدر حقًا الجهود التي يبذلها الأمريكيون الذين يدعمون هونج كونج، والذين يقفون إلى جانب هونج كونج، والذين لا يختارون الانضمام إلى بكين، وحث الدول الأخرى على إصدار تشريع مماثل.

ويشترط القانون على وزارة الخارجية التصديق، على الأقل سنويًا، على أن هونج كونج تتمتع بالاستقلالية الكافية لتبرير شروط التجارة الأمريكية المواتية، التي ساعدت في أن تصبح مركزًا ماليًا عالميًا، كما يهدد بفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان.

وضع منظمو المظاهرة قائمة بالمسؤولين المحتملين لمعاقبتهم، بمن فيهم زعيمة هونج كونج، الرئيسة التنفيذية "كاري لام تشنغ" وقائد الشرطة السابقان آندي تسانغ وستيفن لو، ورؤساء مكتب الاتصال الصيني وانج تشى مين ووزير العدل تيريزا تشينغ، الذين زعمت أنها تعرضت للهجوم والإصابة من قبل المتظاهرين في لندن.

وواجهت هونج كونج قرابة ستة أشهر من الاضطرابات السياسية الشديدة حول النفوذ المتزايد لبكين في المستعمرة البريطانية السابقة، والتي تهدف إلى التمتع "بدرجة عالية من الحكم الذاتي" بموجب شروط تسليمها عام 1997 إلى الصين.

وأدى النزاع، الذي بلغ ذروته في الأسابيع القليلة الماضية خلال حصار الشرطة لجامعة، إلى تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين الصين والولايات المتحدة، والتي تزعم بكين أنها كانت "لها يد سوداء" في التحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن الولايات المتحدة ستتحمل عواقب التدابير المضادة للصين، إذا استمرت في "التصرف التعسفي" فيما يتعلق بهونج كونج.

وقال هو شيجين رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" الشعبية الصينية، على "تويتر"، إن الصين تدرس منع صائغي التشريع، الذي يرعاه مجلس الشيوخ الأمريكي ماركو روبيو من ولاية فلوريدا من دخول الصين إلى البر الرئيسي وهونج كونج وماكاو.

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استدعى نائب وزير الخارجية الصيني لو يوتشنغ السفير الأمريكي تيري برانستاد، يوم الخميس، وطالب واشنطن بوقف التدخل الفوري في الشؤون الداخلية للصين.

وقالت حكومة هونج كونج المدعومة من بكين، إن التشريع أرسل إشارة خاطئة للمتظاهرين و"تدخل بوضوح" في الشؤون الداخلية للمدينة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية: "إن هذا التشريع المزعوم سيعزز فقط تصميم الشعب الصيني، بما في ذلك شعب هونج كونج، ويزيد الوعي بالنوايا الشريرة والطبيعة المهيمنة للولايات المتحدة". "المؤامرة الأمريكية مصيرها".

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ، التعليق على أي إجراءات مضادة تخطط لها بكين، قال: "من الأفضل أن تبقوا معنا وتتابعوا هذا". "ما سيأتي سيأتي".

ولم يعلق قاو فنغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، بشكل مباشر على ما إذا كان القانون سيؤثر على محادثات التجارة، قائلًا إنه لا توجد تفاصيل جديدة عن التقدم المحرز في الكشف عنها.

وتجمع مئات الأشخاص أيضًا خارج جامعة البوليتكنيك، التي دخلت إليها الشرطة بعد حصار دام أسبوعين تقريبًا.