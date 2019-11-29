كأس الخليج.. العراق يهزم الإمارات بثنائية ويبلغ المربع الذهبي

ضمن المنتخب العراقي لكرة القدم، تأهله إلى نصف نهائي كأس الخليج، بعد تغلبه اليوم الجمعة، بهدفين دون رد على نظيره الإماراتي، في ثاني جولات المجموعة الأولى.

ولم يمهل “أسود الرافدين”، المنتخب الإماراتي أكثر من 6 دقائق ليفتتحوا حصة التسجيل بواسطة اللاعب علاء عباس، قبل أن يضيف زميله علاء ثاني الأهداف في الدقيقة 37، منهيا الشوط الأول بتقدم منتخب بلاده بثنائية نظيفة.

وأتحيت للمنتخب العراقي في الجولة الثانية من المباراة التي احتضنها ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، فرصة لإضافة الهدف الثالث، غير أن علي عدنان كاظم أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 84.

ومكن هذا الفوز، وهو الثاني على التوالي للعراق من تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، وبالتالي اقتناص بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة إلى المربع الذهبي.

يذكر أن هذه المجموعة يتواجد بها إلى جانب العراق والإمارات، منتخب قطر البلد المنظم، والمنتخب اليمني.