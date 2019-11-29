الشرطة البريطانية تعلن إصابة عدد من الأشخاص في هجوم وسط العاصمة لندن – فيديو

أعلنت شرطة لندن، اليوم الجمعة، إصابة عدد من الأشخاص بجروح، وتوقيف شخص بعد عملية طعن قرب جسر لندن الشهير، وسط العاصمة البريطانية.
وأفادت الشرطة أنها تلقت بلاغا بشأن وقوع عملية طعن في المنطقة قرب جسر لندن الساعة الثانية (ت غ). وأفادت أنه “تم اعتقال رجل (…) نعتقد أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح”.
كما أفاد مراسل “بي بي سي”، “جون مكمانوس”، بسماع دوي إطلاق عدة أعيرة نارية أثناء مروره بالقرب من منطقة لندن بريدج.
وقال “ماكمانوس”: “قبل بضع دقائق كنت أعبر من الضفة الجنوبية للجسر صوب الضفة الشمالية، ويبدو أن ثمة اشتباكاً يدور على الجانب الآخر من الجسر؛ إذ هاجم عدة رجال رجلاً آخر”.
وأضاف المتحدث نفسه: “وصلت الشرطة إلى موقع الحادثة بسرعة، وأطلقت عدة أعيرة نارية صوب الرجل”، مشيرا إلى أنها أخلت المنطقة، وأغلقتها، بينما لا تزل أصوات الطلقات النارية تتردد في المكان.
كما بث شهود عيان في منطقة “لندن بريدج” مقاطع فيديو، وصورا على “تويتر” دقائق بعد الحادث.
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