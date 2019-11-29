الاتحاد الأوروبي: لا نؤيد توطين اللاجئين السوريين في لبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تأييده "توطين اللاجئين السوريين في لبنان أو دمجهم فيه". ولفت الاتحاد إلى أنه "نحن نتفق مع نظرائنا اللبنانيين على أن إقامتهم (اللاجئين السوريين) في لبنان موقتة".
واعتبر في بيان صدر عنه أن "عمليات العودة يجب أن تتم بقدر ما تكون طوعية وكريمة وآمنة بما يتماشى مع القانون الدولي". وشدّد البيان على أنّ "القرار لا يعود للاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى بقاء اللاجئين السوريين في لبنان أو مغادرتهم".
وأشار إلى أن لبنان أبدى حسن ضيافة استثنائي تجاه الفارين من النزاع في سورية، وهو يتحمل عبئا هائلا منذ اندلاعه. وقال "نرى أن لبنان يجب ألا يتحمل هذا العبء وحده، إذ تقضي مسؤوليتنا المشتركة بتلبية احتياجات اللاجئين، مع دعم المجتمعات التي تستضيفهم".
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يقدم "مساعدات كبيرة للمجتمعات المحلية اللبنانية المتأثرة بوجود اللاجئين، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية المحلية والتعليم والصحة".
ويشهد لبنان احتجاجات شعبية منذ خمسة أسابيع لم تشهدها البلاد في السابق، تهدف لإبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة، وسط أزمة مالية واقتصادية خانقة.
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