قتيلان بينهما منفذ عملية الطعن على جسر لندن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخصان وأصيب خمسة أشخاص على الأقل، مساء اليوم الجمعة، بجروح متفاوتة، في عملية طعن قرب جسر لندن الشهير وسط العاصمة البريطانية، حسبما أعلنت شرطة لندن، التي أكدت د أن العملية عمل "إرهابي".
وأوضحت مصادر صحافية أن مصابا قتل في عملية الطعن قتل متأثرًا بجراحه، فيما أطلقت الشرطة النار على المنفذ فأردته قتيلا.
وقالت شرطة العاصمة لندن، في تغريدات عبر "تويتر"، إنه "تم إلقاء القبض على شخص بعد إصابة عدد من المارة في حادثة طعن بسكين وقعت بمنطقة لندن بريدج"، لافتة إلى أنها تصنف الحادثة على أنها "عمل إرهابي".
كما أشارت إلى إخلائها جسر لندن من المارة، وإغلاق المنطقة بأكملها، في إطار محاولات التعامل والسيطرة على الحادثة.
ولاحقا، قالت الشرطة البريطانية، في تغريدة أخرى، إنها أطلقت النار على شخص، دون أن توضح ما إذا كان هذا الشخص هو نفسه الذي أعلنت القبض عليه، أم شخص آخر متورط في الهجوم.
وأفادت بأنها تلقّت بلاغًا بشأن وقوع عملية طعن في المنطقة قرب جسر لندن الساعة 16:00. وأفادت "تم اعتقال رجل (...) نعتقد أن عددًا من الأشخاص أصيبوا بجروح".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الشرطة البريطانية أطلقت الرصاص على رجل تواجد على جسر لندن بعد حادث الطعن.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن عيارين ناريين قد أطلقا. وأظهرت صورة على موقع "تويتر" شاحنة متوقفة على الجسر.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة البريطانية إن رجلا أصيب بالرصاص على ما يبدو في حادث على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية. وذكرت الشرطة في بيان "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن".
وبينما لم تذكر شرطة لندن عددا محددا للمصابين حتى الساعة 16:15، أفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية بسقوط 5 جرحى في عملية الطعن.
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