استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:09 مساءً, 29 نوفمبر 2019 م المناطق _ غزة استشهد اليوم, مواطن فلسطيني متأثراً بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في غزة عن استشهاد رائد رفيق السرساوي متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال القصف الإسرائيلي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة في الثالث عشر من الشهر الجاري.

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