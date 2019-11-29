بالصور.. ساحة التحرير وسط بغداد قبل قليل

تنشر الخليج 365، صوراً لساحة التحرير وسط العاصمة بغداد قبل قليل. وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، انه سيقدم كتاباً رسمياً إلى مجلس النواب بطلب استقالته.

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