اعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، أنها تتعامل مع عملية طعن عند جسر لندن. وقالت الشرطة البريطانية، "نتعامل مع عملية الطعن عند جسر لندن باعتبارها عملا إرهابيا". واعلنت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الجمعة، أنها تتعامل مع حادث إطلاق نار في برج لندن.

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