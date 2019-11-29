انباء عن استقالة امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بتقديم أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي استقالته من منصبه.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هنك انباءً عن تقديم الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، استقالته من منصبه".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان.