محمد بن راشد: في يوم الشهيد نستذكر أبطالا خلدوا بأرواحهم رفعة الإمارات

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه في يوم الشهيد نستذكر الأبطال الشهداء الذين خلدوا بأرواحهم عزة ورفعة الوطن.

وجاء في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في يوم الشهيد.. نستذكر الأبطال.. شهداء الإمارات.. الذين خلدوا بتضحياتهم ذكراهم في تاريخنا.. وخلدوا بأرواحهم عزة ورفعة دولة الإمارات... المجد للشهداء.. المجد الوطن".





وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أشار في كلمته عبر مجلة "درع الوطن" في ذكرى يوم الشهيد إلى أن قواتنا المسلحة أكدت بأدائها الكفء ودماء شهدائها أن عزم الإماراتيين قوي، وكما يتقنون البناء وصنع التنمية وتحقيق التقدم وتوطيد الأمن فإنهم إذا دعا الداعي يلبون النداء.

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وتابع "يجنحون للسلم ويسعون إليه لكنهم لا يهابون أهوال الحروب ولا يترددون في مواجهة الأخطار، يتقدمون ويخوضون المعارك باقتدار، ويحبطون الشرور في مهدها، ويشاركون في تحرير عدن وحضر موت ومأرب وباب المندب، ويستشهدون".

وتحيي دولة الإمارات، السبت، يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، تنفيذا لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وجاء تخصيص هذا اليوم ليكرس فخر واعتزاز دولة الإمارات قيادة وشعبا بتضحيات الشهداء الأبرار من أجل إعلاء راية الوطن وحفظ الاستقرار والسلام في ربوع دول المنطقة وأمن شعوبها، وتأكيد قيم الولاء للوطن.

وتبدأ فعاليات يوم الشهيد في تمام الساعة الـ8 بتنكيس علم الإمارات حتى الساعة الـ11:30 صباحا، ليتم بعد ذلك البدء بدقيقة الدعاء الصامت، تتبعها مراسم رفع علم الإمارات مصحوبا بالسلام الوطني.