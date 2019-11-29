15 قتيلا في الناصرية.. وألمانيا تدعو العراق لضبط النفس

جانب من المظاهرات التي اندلعت في العراق

أعلن مصدر طبي عراقي، الجمعة، مقتل 15 متظاهرا خلال اشتباكات مع قوات الأمن في الناصرية جنوب البلاد.



وأكدت مصادر من الشرطة ومستشفيات في العراق أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في معظم المدن منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تجاوز 408 معظمهم من المتظاهرين العزل.

من جانب آخر، أدانت الخارجية الألمانية العنف المفرط من جانب قوات الأمن ضد متظاهري العراق، ودعت السلطات لضبط النفس.

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وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اعتزامه تقديم استقالته رسميا إلى مجلس النواب.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من دعوة المرجع الأعلى علي السيستاني، خلال خطبة الجمعة، مجلس النواب إلى إعادة خياراته بالحكومة، ودعاه إلى الإسراع بإقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يرضي الشعب، تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وعقب إعلان رئيس الوزراء اعتزامه تقديم استقالته للبرلمان، عمت الاحتفالات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد والمدن العراقية.

وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية، فرحا بإعلان عبدالمهدي، مرددين هتافات تحث على وحدة الوطن.