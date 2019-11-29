البنك المركزي التركي: انخفاض تأرجح الليرة ونسب الفائدة

أعلن البنك المركزي التركي، "انخفاض تأرجح الليرة وتراجُع نسب الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم".
وأكّد رئيس البنك مراد أويصال، في مقدّمة تقرير الاستقرار المالي للبنك، أنّه "تمّ تعديل توقّعات النمو العالميّة نحو الانخفاض، مع ظهور عوامل الخطر"، موضحًا أنّ "تقلّبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا، انخفض مع تراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ".
ولفت التقرير إلى أنّ "النظام المصرفي يحافظ على مرونته ضدّ المخاطر بفضل قوة الرأس المال وبنية السيولة".
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