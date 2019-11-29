عمران خان: لن تتمكن أي جهة من استخدام باكستان لخوض حروبها

رأى رئيس الوزراء ال​باكستان​ي، ​عمران خان​، أنّ "العقليّة في ​تركيا​ تغيّرت بعد وصول الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ إلى السلطة"، مشيدًا بـ"الإنجازات الاقتصاديّة والدبلوماسيّة والسياسيّة الّتي حقّقتها تركيا خلال السنوات الـ18 الماضية". وطلب من مبعوثي بلاده في ​إفريقيا​ "الاحتذاء ب​أنقرة​ كنموذج في مجال الدبلوماسية".

ولفت في كلمته أمام الجلسة الختامية لمبعوثي بلاده إلى إفريقيا، إلى أنّ "تركيا حصلت على الثقة في الأعوام الـ17- 18 الماضية، وأصبح مؤشّر التجارة في اتجاه تصاعدي، وأصبحت البلاد نفسها حيويّة"، مبيّنًا أنّ "حكومته تسعى جاهدة لإقامة علاقات أفضل مع جميع البلدان الأخرى". وذكّر كيف "حافظت حكومته على توازن أفضل في العلاقات بين ​إيران​ و​السعودية​، مع تعزيز العلاقات مع تركيا".

وركّز خان على أنّ "حكومته تتبع سياسة خارجيّة مستقلّة، والآن لن تتمكّن أي جهة من استخدام باكستان لخوض حروبها".