رأى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أنّ "العقليّة في تركيا تغيّرت بعد وصول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى السلطة"، مشيدًا بـ"الإنجازات الاقتصاديّة والدبلوماسيّة والسياسيّة الّتي حقّقتها تركيا خلال السنوات الـ18 الماضية". وطلب من مبعوثي بلاده في إفريقيا "الاحتذاء بأنقرة كنموذج في مجال الدبلوماسية".
ولفت في كلمته أمام الجلسة الختامية لمبعوثي بلاده إلى إفريقيا، إلى أنّ "تركيا حصلت على الثقة في الأعوام الـ17- 18 الماضية، وأصبح مؤشّر التجارة في اتجاه تصاعدي، وأصبحت البلاد نفسها حيويّة"، مبيّنًا أنّ "حكومته تسعى جاهدة لإقامة علاقات أفضل مع جميع البلدان الأخرى". وذكّر كيف "حافظت حكومته على توازن أفضل في العلاقات بين إيران والسعودية، مع تعزيز العلاقات مع تركيا".
وركّز خان على أنّ "حكومته تتبع سياسة خارجيّة مستقلّة، والآن لن تتمكّن أي جهة من استخدام باكستان لخوض حروبها".
كانت هذه تفاصيل خبر عمران خان: لن تتمكن أي جهة من استخدام باكستان لخوض حروبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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