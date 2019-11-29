كفيف يتسلق صخرة في البحر بارتفاع 137 مترًا

يصعب تسلّق “صخرة الرجل الكبير” الواقعة في جزيرة هوي والذي يبلغ ارتفاعها 137 مترًا، في أرخبيل أوركني قبالة الساحل الشمالي ل​اسكتلندا​، لذا تخيل محاولة القيام بالأمر بأقل من 1 في المئة من حاسة البصر لديك.

هذا ما قام به الرجل جيسي دوفتون حيث صعد الصخرة المذكورة في اسكتلندا، وأصبح أول شخص كفيف يتسلق مسلة هائلة من الصخور.

وولد دوفتون بـ 20 في المئة من حاسة البصر المركزية ولكن بعد تراجع البصر لديه بقي الآن يبصر بأقل من 1 في المئة.