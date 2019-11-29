الخارجية الألمانية: لاتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية تتجاوب مع مطالب الشعب العراقي

أعربت ​وزارة الخارجية الألمانية​ عن قلقها من "خطوات الحكومة ​العراق​ية ضد قنوات و​صحافيين​"، مشيرةً إلى أنه "يجب اتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية تتجاوب مع مطالب الشعب العراقي"، مدينةً "استخدام الرصاص ضد المتظاهرين والأطقم الطبية في العراق"، مشددةً على أنه "يجب ضمان حق التظاهر السلمي للمتظاهرين العراقيين وندعو لضبط النفس".

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