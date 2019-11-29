طالبان: سنستأنف محادثات السلام مع الولايات المتحدة "إذا أرادت واشنطن"

أكّد المتحدث باسم ​حركة طالبان​ الأفغانية ذبيح الله مجاهد لقناة CNN، أن "حركة طالبان ستستأنف محادثات ​السلام​ مع ​الولايات المتحدة​ إذا كان هذا ما تريده ​أميركا​"، موضحًا "أننا ستستأنف من النقطة التي توقفت عندها".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أعلن أمس، خلال زيارته المفاجئة للقوات الأميركية في ​أفغانستان​ بمناسبة الاحتفال ب​عيد الشكر​، عن استئناف محادثات السلام مع حركة طالبان والتي كان قد أعلن عن توقفها في شهر أيلول الماضي، على خلفية مقتل جندي أميركي في هجوم لحركة طالبان استهدف مؤسسات حكومية في العاصمة ​كابول​.

وكان من المقرر أن يزور وفد من حركة طالبان الولايات المتحدة للتوقيع على اتفاق السلام، في منتجع ​كامب ديفيد​، لكن ترامب ألغى تلك الزيارة.

وترعى قطر مفاوضات السلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة، حيث تستضيف ​الدوحة​، مفاوضات الجانبين منذ سنوات.

