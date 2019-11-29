طالبان: سنستأنف محادثات السلام مع الولايات المتحدة "إذا أرادت واشنطن"

أكّد المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد لقناة CNN، أن "حركة طالبان ستستأنف محادثات السلام مع الولايات المتحدة إذا كان هذا ما تريده أميركا"، موضحًا "أننا ستستأنف من النقطة التي توقفت عندها".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس، خلال زيارته المفاجئة للقوات الأميركية في أفغانستان بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر، عن استئناف محادثات السلام مع حركة طالبان والتي كان قد أعلن عن توقفها في شهر أيلول الماضي، على خلفية مقتل جندي أميركي في هجوم لحركة طالبان استهدف مؤسسات حكومية في العاصمة كابول.
وكان من المقرر أن يزور وفد من حركة طالبان الولايات المتحدة للتوقيع على اتفاق السلام، في منتجع كامب ديفيد، لكن ترامب ألغى تلك الزيارة.
وترعى قطر مفاوضات السلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة، حيث تستضيف الدوحة، مفاوضات الجانبين منذ سنوات.
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