ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "أجهزة الأمن الجزائرية أوقفت في العاصمة الجزائر، 25 متظاهرًا على الأقل، وذلك قبل بدء التظاهرة الأسبوعية ضدّ النظام".
وكان قد تجمّع مئات من المحتجّين في وسط العاصمة الجزائرية، وهتَفوا "نقسم لن تكون هناك انتخابات"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 12 كانون الأول المقبل. كما هتفوا "هذه بلادنا ونحن من يقرّر".
وقد أوقفت الأجهزة الأمنية عددًا من الشبان لدى اقترابهم منها، كما أوقفت آخرين قرب مديرية شرطة وسط المدينة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين.
وكان البرلمان الأوروبي قد ندّد يوم أمس الخميس، "عمليّات التوقيف العشوائيّة وغير القانونيّة وبحبس ومهاجمة وترهيب صحافيّين ونقابيّين ومحامين وطلبة وحقوقيّين ومتظاهرين سلميّين".
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 25 متظاهرا في العاصمة الجزائرية قبل بدء التظاهرة الأسبوعية ضد النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.