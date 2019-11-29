بوتين: السكان الأكراد شمال سوريا يتعاملون بشكل طيب مع الشرطة العسكرية الروسية بالمنطقة

أكد الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، أن "السكان ​الأكراد​ في ​شمال شرق سوريا​ يتعاملون بشكل طيب مع ​الشرطة العسكرية​ الروسية في المنطقة"، مشددا على أن "هذه ​القوات​ جاءت لحمايهم".

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