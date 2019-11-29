أردوغان: نتطلع أن تكون الجامعات التركية مصدرا للفخر

أعرب الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، عن تطلعه في "أن تكون ​الجامعات​ التركية مصدرا للفخر بمراتبها المتقدمة في التصنيفات العالمية"، مشيراً إلى "إننا نأمل أن تكون الجامعات التركية مصدرا للفخر بمراتبها المتقدمة في التصنيفات العالمية"، لافتاً إلى "إننا رفعنا عدد الجامعات في بلادنا من 76 إلى 207 جامعة لتلبية تطلعاتنا من ​التعليم العالي​ وليس لمجرد تحطيم رقم قياسي".

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