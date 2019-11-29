بيسكوف: بوتين واردوغان أكدا عزمهما افتتاح خط أنابيب غاز "التيار التركي" معا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (​الكرملين​) ​دميتري بيسكوف​، أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، ونظيره التركي ​رجب طيب اردوغان​، أكّدا خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة بينهم، عزمهما على افتتاح مشروع "التيار التركي" معًا، في أوائل كانون الثاني المقبل، بعد أن تكون قد انتهت كلّ الأعمال الأساسيّة بحلول أوائل الشهر على الأراضي التركية".

ويتضمّن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطّين لأنابيب ​الغاز​ بطاقة إجماليّة تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ​ألمانيا​. ومن المخطّط اكتمال بناء المشروع في عام 2019. ويمرّ خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصاديّة الخالصة ل​روسيا​ و​فنلندا​ و​السويد​ و​الدنمارك​ وألمانيا