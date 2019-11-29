الشرطة البريطانية: سقوط عدد من الجرحى في عملية طعن قرب جسر لندن

أفادت الشرطة البريطانية بأنها "أطلقت النار على شخص حاول الاعتداء على المارة بسكين قرب جسر لندن"، مشيرة الى "سقوط عدد من الجرحى في عملية الطعن".
وقد تضاربت المعلومات حول إذا قتل على الفور الشخص الذي أطلقت الشرطة النار عليه أو تمّ اعتقاله.
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