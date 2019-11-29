مقتدى الصدر: لاختيار رئيس جديد للحكومة في العراق عن طريق الاستفتاء الشعبي

طالب رئيس ​التيار الصدري​ ​مقتدى الصدر​ بـ "اختيار رئيس جديد للحكومة في ​العراق​ عن طريق الاستفتاء الشعبي على 5 مرشحين ووضع صناديق الاستفتاء في ساحات الاحتجاج"، مشيرًا الى أن "استقالة رئيس ​الحكومة​ هي أولى ثمار الثورة وليست آخرها".

ولفت الى "أنني أقترح العمل على تأسيس مجلس لمكافحة الفساد يضم نخبة من القضاء الأكفاء وممن يتحلون بالنزاهة والشجاعة كما أقترح أن يختار رئيس الوزراء الجديد حكومته بعيداً عن الأحزاب والتكتلات والميليشيات والمحاصصات"، مشددًا على أنه "يجب تفعيل دور القضاء والابتعاد عن مهاترات البرلمان الذي لا يقل بعض أعضائه فساداً عن الحكومة وأنصح المتعاطفين معنا في البرلمان بعدم التدخل في تشكيل الحكومة الا بالتصويت على أساس القناعة وصوت الشعب".

وكان رئيس الحكومة ​عادل عبد المهدي​ قد أعلن في وقت سابقعن رغبته في تقديم استقالته.