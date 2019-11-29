مراد: علينا جميعًا أن نستفيد من حراك الناس الذي يشكل الدعم لمحاسبة الفاسدين

أكّد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "علينا جميعًا أن نستفيد من حراك الناس الذي يشكل الدعم لمحاسبة الفاسدين ووقف الهدر ورفع الخطوط الحمر عن الفاسدين ومثولهم امام ​القضاء​ وهم كثر. والأهم ان يكون الحراك نقطة انطلاق لبناء الوطن الذي نحلم به، وطن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص".

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