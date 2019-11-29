نقولا: رئيس الجمهورية يتحاشى اي معركة داخلية ومن الضروري اسقاط الطائف

اعتبر النائب السابق ​نبيل نقولا​ ان "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، يتحاشى اي معركة داخلية ويريد الحفاظ على السلم الاهلي في ​لبنان​ وعدم الوقوع بفرضية شارع ضد شارع"، متسائلاً "عن سبب غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال عن كل الاحداث التي تجري في لبنان في ظل عمل كل وزير على هواه".

وفي حديث تلفزيوني، اشار نقولا الى انه " يجب على رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد ​الحريري​ ان يكمل المهمة التي هو فيها حالياً ومن ثم اذا اراد ان يجلس في البيت فليجلس، لكن لا يمكن الاعتكاف ومن ثم وضع شروط على ​تشكيل الحكومة​"، مشددا على "ضرورة سقوط الطائف لانه حصل اثناء فترة توقيف الحرب، مع العلم انه لا يوجد ​دستور​ منزّل، ويجب التعديل فيه".

وسأل: "هل من المعقول ان نبقى بلا حكومة اشهر؟ ورئيس الجمهورية بلا دور؟ هل يمكن عدم اجتماع ​مجلس النواب​ لمدة سنة؟ منوهاً بضرورة ​الغاء الطائفية​ السياسية"، معتبراً أن "​الطائفية السياسية​ تبدأ من النفوس قبل النصوص".