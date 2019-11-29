علي عبد اللطيف فضل الله ناشد عون: لاتخاذ مبادرة وطنية تواجه اخطار الانهيار

دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​، المسؤولين إلى "الارتقاء لمستوى المسؤولية الوطنية وملاقاة ​الحراك الشعبي​ المحق لمواجهة اخطار الانهيار الاقتصادي والمعيشي بتشكيل ​حكومة​ سيادية تحارب ​الفساد​ وتخرجنا من الحسابات الفئوية الضيقة ومن كل اشكال الارتهانات الخارجية المشبوهة".

وخلال خطبة الجمعة التي القاها من على منبر المسجد الكبير، سأل فضل الله من "المسؤول عن استمرار العقم السياسي وتأخر الحلول التي ترفع عن الناس المعاناة المعيشية المستفحلة وتواجه حالة الفوضى والفلتان وحرب التجويع التي باتت تهدد السلم الاهلي وتعبث بكل مقومات ​الدولة​"، مناشداً رئيس الجمهوية ​ميشال عون​ بـ"اتخاذ مبادرة وطنية جامعة توقف حالة الانهيار وتضع الجميع امام مسؤولياتهم الوطنية".

ودعا إلى "حفظ الهوية الوطنية للحراك الشعبي منبهاً من استهدافات المشاريع الخارجية التي تعمل على محاصرة ​المقاومة​ ووضع ​لبنان​ تحت الوصاية الاقتصادية والسياسية"، محذراً من "الاحتكام للغة الشارع وتنامي نزعة التعصب الطائفي والمذهبي التي تخل بموجبات الالتزام الوطني".