إعادة فتح اوتوستراد نهر الموت بعد قطعه احتجاجا على نفاد البنزين

أعاد ​الجيش​ فتح الطريق في ​نهر الموت​ وعادت ​حركة السير​ الى طبيعتها، بعد قطعها عند تقاطع الجديدة من قبل بعض الشبان، احتجاجا على نفاد مادة ​البنزين​ واقفال المحطات.

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