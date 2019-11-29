صفير: تكليف سلامة اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم

أعلن رئيس "جمعية مصارف ​لبنان​" ​سليم صفير​، بعد الاجتماع المالي في ​بعبدا​، أنّه "بعدما عرض رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ اقتراحات عدّة للخروج من الأزمة، تداول بها الحاضرون، تمّ تكليف حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع ​جمعية المصارف​، لإصدار التعاميم الّتي اقترحها الحاكم، ورفع بعض الاقتراحات الّتي تحتاج إلى نصوص قانونيّة أو تنظيميّة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "المجتمعين أكّدوا أهميّة المحافظة على الأوضاع النقديّة والنظام الليبرالي الّذي لطالما تميّز به لبنان".

وردًّا على سؤال عن الـ"كابيتال كونترول (capital control)"، أكّد صفير أنّه "لا يوجد "كابيتال كونترول".