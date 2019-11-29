وفد من تجمع العلماء التقى بري: ملف النفط وترسيم الحدود أمانة بين يديه

أكد رئيس مجلس الامناء في "​تجمع العلماء المسلمين​" القاضي الشيخ احمد الزين عقب لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على رأس وفد من التجمع أن "الخروج من الازمة يكون من خلال التوافق على ​حكومة​ تستطيع وضع قوانين تكافح ​الفساد​ والهدر وتستعيد الاموال المنهوبة ، وقد أبلغنا بري باسم تجمع العلماء المسملين "اننا نؤكد على المطالبة المحقة للحراك الجماهيري وندعو لتحقيقها وفي نفس الوقت نحذر من استغلال الحراك من قبل الدول التي تتربص ب​لبنان​ شراً والتي تستهدف ​المقاومة​ رمز عزة وسيادة واستقلال لبنان".

ولفت الزين الى "اننا أبلغنا بري ان ​ملف النفط​ والحدود البحرية والبرية مع ​فلسطين المحتلة​ هو أحد اسباب الحصار المفروض على لبنان والموقف الوطني لدولته هو الذي منع ​الولايات المتحدة الاميركية​ من إمرار المطالب الصهيونية ، لذا فإننا نعتبر ان هذا الملف هو أمانة بيديه، نحن متأكدون من حرصه على ان لا يفرط فيها مهما كان الثمن"، مشيراً الى اننا "نوهنا بموقفه من المطالبة باستعادة أموال البنوك التي نقلت الى الخارج والتي ساهمت بالازمة المالية وطالبنا بإجراءات تلزم ​المصارف​ باستعادة هذه الاموال وضرورة التدخل مع ​مصرف لبنان​ لتأمين السيولة للمواطنين بالعملة الوطنية والاجنبية".

وأشار الى "أننا أكدنا على دور مجلس النواب في استصدار القوانين التي توقف الفساد وطالبنا بالاسراع بإقرارها في اللجان ونحن متأكدون كما أبلغنا دولته حرصه على ان يمارس ​المجلس النيابي​ دوره المنوط به بحسب ​الدستور​ ونحن مطمئنون لوجود دولته على رأس هذا المجلس"، لافتاً الى "اننا دعونا للالتزام بالضوابط الاخلاقية والوطنية للحراك في الشارع وحذرنا من الهتافات المذهبية والطائفية والكلام البذيء المستعمل من بعض الموتورين والمس بالقيادات الوطنية ودعونا الى ان يقوم المسؤولون بدورهم في ضبط لغة الشارع".