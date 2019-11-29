القواس:الحريري غير مؤهل لإعادة تكليفه من جديد لعجزه عن تولي أمور الناس

اعتبر عضو ​القيادة​ القطرية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ ​محمد شاكر القواس​ أن "رئيس ​الحكومة​ المستقيلة ​سعد الحريري​ غير مؤهل لإعادة تكليفه من جديد لعجزه عن تولي أمور الناس وإدارة شؤونهم إقتصادياً وإجتماعياً وحياتياً، ولعزوفه عن تحمل مسؤولياته الحكومية في هذه اللحظات الدقيقة من تاريخ ​لبنان​، ولاعتباره ممثلاً لنهج الحريرية السياسية التي أرساها الرئيس الراحل ​رفيق الحريري​ منذ عام 1993 والتي أسست ل​منظومة​ ​الفساد​ الفاحش ولنظرية إغراق لبنان ب​الدين العام​ ورهن البلاد والعباد للنظام العالمي الإمبريالي الجديد".

وطالب القواس "​الثنائي الشيعي​ المتمثل في ​حركة أمل​ و​حزب الله​ بالتحرر من عقدة التمثيل السني المذهبي، لصالح التمثيل الوطني، بعيداً عن منطق ​المحاصصة​ المذهبية والطائفية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين".