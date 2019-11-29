القواس:الحريري غير مؤهل لإعادة تكليفه من جديد لعجزه عن تولي أمور الناس

اعتبر عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي محمد شاكر القواس أن "رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري غير مؤهل لإعادة تكليفه من جديد لعجزه عن تولي أمور الناس وإدارة شؤونهم إقتصادياً وإجتماعياً وحياتياً، ولعزوفه عن تحمل مسؤولياته الحكومية في هذه اللحظات الدقيقة من تاريخ لبنان، ولاعتباره ممثلاً لنهج الحريرية السياسية التي أرساها الرئيس الراحل رفيق الحريري منذ عام 1993 والتي أسست لمنظومة الفساد الفاحش ولنظرية إغراق لبنان بالدين العام ورهن البلاد والعباد للنظام العالمي الإمبريالي الجديد".
وطالب القواس "الثنائي الشيعي المتمثل في حركة أمل وحزب الله بالتحرر من عقدة التمثيل السني المذهبي، لصالح التمثيل الوطني، بعيداً عن منطق المحاصصة المذهبية والطائفية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين".
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