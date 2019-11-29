انتهاء الاجتماع المالي في بعبدا

انتهى الاجتماع المالي في ​بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​. وكان الإجتماع المالي في قصر بعبدا قد بدأ قبل ساعة برئاسة الرئيس عون، وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، سليم جريصاتي، منصور بطيش، عادل افيوني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة رئيس لجنة الرقابة على المصارف، رئيس جمعية المصارف، المستشار الاقتصاي لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، والمدير العام للرئاسة انطوان شقير.

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