ميركل ستزور معسكر أوشفيتز للمرة الأولى









اسماء السيد - برلين: تقوم المستشارة الألمانية يوم الجمعة المقبل بأول زيارة لمعسكر أوشفيتز-بركيناو، على ما أعلنت المتحدثة باسمها، قبل حلول الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت النازي.

تكون ميركل بذلك ثالث مستشار ألماني بعد هيلموت شميت وهيلموت كول يزور المعسكر الذي أقامه النازيون في بولندا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية. وتلقي ميركل خطابا في بيركينو حيث مارس النازيون الإبادة بحق اليهود وخصوصا عبر غرف الغاز.

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ستتم الزيارة في حضور رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي وستضع ميركل أيضا أكاليل الزهور. وتأتي زيارة ميركل تلبيةً لدعوة مؤسسة أوشفيتز-بركيناو في الذكرى العاشرة لتأسيسها.

وعشية زيارتها لبولندا، ستؤكد ميركل ورؤساء حكومات 16 مقاطعة ألمانية تخصيص 60 مليون يورو (66 مليون دولار) كدعم مالي للمؤسسة.

بات المعسكر، الذي قتل فيه مليون يهودي بين عامي 1940 و1945، رمزا للإبادة التي ارتكبها أدولف هتلر بحق اليهود. وقضى فيه ايضا أكثر من مئة ألف اضافيين بينهم بولنديون غير يهود وسجناء حرب سوفياتيون ومقاتلون مناهضون للنازية. وحرر الجيش الأحمر المعسكر في 27 يناير 1945.

