وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق ناكاسوني عن 101 عام

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لرئيس الوزراء الياباني الراحل مع رئيس الوزراء الحالي

ولم تذكر وكالة الأنباء اليابانية، التي بثت الخبر، سبب وفاة ياسوهيرو ناكاسوني، ولا ما إذا كان قد أصيب بمرض قبل وفاته.

واشتهر ناكاسوني في اليابان بشن حرب على البيروقراطيين من أجل إجراء إصلاحات شاملة، مثل خصخصة السكك الحديدية والاتصالات وصناعة التبغ، وفقا لوكالة رويترز.

لكن ناكاسوني، الذي تولى رئاسة الوزراء بين 1982 و1987، اشتهر في الخارج بسبب صداقته مع الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان.

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وأصبح ناكاسوني، في العام 1983، أول رئيس وزراء ياباني يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، ليصلح بذلك العلاقات مع بلد استعمرته اليابان نحو 35 عاما، في الفترة بين عامي 1910 و1945.

وولد ياسوهيرو ناكاسوني في منطقة تاكاساكي الجبلية بشمال غربي طوكيو في 27 مايو ‭ ‬1918، لأب ثري يعمل في تجارة الأخشاب. وتخرج في جامعة طوكيو قبل أن يعمل في وزارة الداخلية عام 1941.

وانضم، ياسوهيرو ناكاسوني، وله ابنتان وابن يعمل في مجال السياسة يدعى هيروفومي، لإدارة شرطة طوكيو بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945.