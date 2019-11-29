شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للصحافة مكذبا "مكلمين" :إعلام الارهابية يشوه انجاز الأهرام بشائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ما نشر وتداول على الحساب الخاص بقناة مكملين الإخوانية حول قيام هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحقيقات سرية معه حول وقائع فساد ومخالفات مالية وقانونية بعد تلقي سبعة وعشرين شكوى من صحفيين وعاملين بالمؤسسة.

وقال كرم جبر :" بينما الزميلان علاء ثابت ، رئيس تحرير الاهرام وعبدالمحسن سلامة ، رئيس مجلس الادارة ،مشغولان فى التجهيز للاصدار الرسمى لبوابة الأهرام ،نشرت المواقع الاخوانية خبرا كاذبا حول التحقيق مع علاء ثابت" .

وشدد كرم جبر ، على أن خبر مكملين كاذب من أساسه ولم يحدث،مؤكدا أن علاء ثابت فى الأهرام يمارس عمله وأنه كاتب وطنى أصيل ومحترم و أن المواقع الاخوانية تشوه انجاز الاهرام بشائعة التحقيق مع رئيس تحرير الاهرام،متابعا:" وكلما تسقط اكذوبة تصيبهم لوثة"