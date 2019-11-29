شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان":اختفاء مصل الأنفلونزا من الصيدليات لا يسبب أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اختفاء مصل الأنفلونزا من الصيدليات لا يسبب أزمة، لأن هناك العديد من الأدوية الأخرى التى تستخدم للمصاب بفيروس الأنفلونزا.

وقال "المشد"، إن مصل الأنفلونزا ليس دواء أساسيا، كما أن من يستوره هى شركات الأدوية التابعة للقطاع الخاص وليست وزارة الصحة، متابعا: "الأنفلونزا نوع من الفيروسات المتحورة ليس لها شكل ثابت، وهناك ألف نوع من الأنفلونزا، والمصل المختفى يستخدم للوقاية من نوع واحد فقط.

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وتابع أمين لجنة الصحة، قائلا: "مصل الأنفلونزا المختفى لا يأخذه 1 % من الشعب، والاعتماد الأساسى فى علاج الأنفلونزا هو المقاومة الطبيعية للجسم".

من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية، إن مصل الأنفلونزا وقائى، وأحينا يأخذه بعض حالات الحساسية والالتهاب السعارى المزمن، وتوفيره أمر ضرورى.

واستطرد "أبو العلا": "الأمصال الموجودة خاصة بفصيل السنة الماضية، ومتوقع خلال أسابيع عزل الفصيل الخاص بالفيروس للسنة الجديدة، فهذه هى فترة عزل الفيروس الحديث السنوى".