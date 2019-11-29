نزلاء خيرية عين الشق يهددون برمي أنفسهم من أعلى قنطرة سيدي معروف

هدد عدد من نزلاء خيرية عين الشق، قبل لحظات، بالانتحار بشكل جماعي، من أعلى القنطرة المتواجدة بسيدي معروف بالدار البيضاء.

وعمد مجموعة من النزلاء، وفق مصادر اليوم 24 إلى التجمع على مستوى القنطرة المذكورة، مهددين بإلقاء أنفسهم من الأعلى نحو الطريق المكتظة بالسيارات.

ولا تزال السلطات المحلية التي حلت بعين المكان، تحاول، إلى حدود اللحظة، ثنيهم عن الانتحار.