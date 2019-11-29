محاولة للهجرة غير الشرعية عبر ميناء ترفيهي توقع بثلاثة أشخاص في السعيدية

وسط تشديد المغرب خناقه على الهجرة غير الشرعية من سواحل الشمال نحو إسبانيا، أجهض أمن مدينة السعيدية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، محاولة للهجرة غير الشرعية من الميناء الترفيهي للمدينة.

وأسفرت عملية أمنية مشتركة، باشرتها مصالح الأمن الوطني في مدينة السعيدية، وفرقة الدرك الملكي البحري، في ضوء معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن إجهاض محاولة للهجرة غير الشرعية على متن قارب مطاطي، انطلاقا من الميناء الترفيهي للمدينة، وذلك في حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية المشتركة مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص، يشتبه في تورطهم في تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية، فضلا عن ضبط ثمانية مرشحين للهجرة من جنسية مغربية، وحجز قارب مطاطي مزود بمحرك، وحاويتين للبنزين، سعتهما 25 لترا في كل واحدة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، التي تأتي تتويجا للجهود المشتركة بين جميع المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر.