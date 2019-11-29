الوداد بالقميص الأبيض ضد اتحاد العاصمة.. وأنصاره يدخلون الملعب بجواز السفر

يخوض فريق الوداد الرياضي لكرة القدم مباراته أمام مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، غدا السبت، بالقميص الأبيض، وذلك برسم الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وخلص الاجتماع التقني، الذي يسبق المباراة، والمنعقد، اليوم الجمعة، إلى دخول بطل المغرب المواجهة بالقميص الأبيض، والأزرق لحارس المرمى، في حين يرتدي صاحب الأرض قميصا باللونين الأحمر، والأسود.

وعلاقة باللقاء المرتقب، تم تخصيص المدرج رقم 1 في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، الذي سيحتضن المواجهة، لأنصار الفريق الأحمر، علما أن دخولهم سيكون بالمجان شريطة، تقديمهم جواز السفر المغربي، وذلك بمبدأ التعامل بالمثل مع الجمهور الجزائري في المغرب.

وحلت بعثة ممثل كرة القدم الوطنية، أمس الخميس، في الديار الجزائرية، كما خاض لاعبو الفريق، مساء اليوم نفسه، حصتهم التدريبية الأولى في الملعب الرديف لـ 5 يوليوز في الجزائر العاصمة.

ويوجد مع الوداد في مجموعته، إلى جانب اتحاد الجزائر، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وبيترو أتليتيكو الأنغولي، الذي سيحل ضيفا، يوم غد، على صان داونز، في مباراة ستحتضنها أرضية ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” في مدينة بريتوريا.