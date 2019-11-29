مباراة التعاقد.. شاب يهدد بالانتحار أمام مديرية التعليم بسبب شبهة عدم تصحيح الأوراق – فيديو 

شهدت مدينة تاونات، صباح اليوم الجمعة، محاولة انتحار شاب من فوق عمود كهربائي أمام مديرية التعليم في المدينة ذاتها .

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الشاب، الثلاثيني، هدد بالانتحار من أعلى عمود كهربائي، احتجاجا على ما يروج بخصوص عدم تصحيح أوراق الامتحان الخاصة بمباراة التعليم.

وأضاف المصدر ذاته أن الشاب ينحدر من جماعة راس الواد، ضواحي تاونات، وكان قد أجتاز مباراة التعليم بالتعاقد الأخيرة، لكنه فوجئ بتسريب صوتي يفيد عدم تصحيح مجموعة من أوراق الامتحان في مديرية تاونات، ما دفعه إلى الاحتجاج بهذه الطريقة.

وشهدت مديرية التعليم في تاونات استنفارا لمختلف المصالح الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية، التي تدخلت لإنزال الشاب من فوق العمود الكهربائي .

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وكانت المديرية الإقليمية بتاونات قد نفت، في بلاغ لها، بشكل قاطع الخبر الزائف، المتداول بخصوص ادعاء تصحيح فقط ألف ورقة تحرير في مركز التصحيح في تاونات من أصل سبعة آلاف ورقة، تخص مرشحي المديرية لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات دورة نونبر 2019.

وأكد البلاغ نفسه أن ما يروج حول تصحيح فقط ألف ورقة تحرير في مركز التصحيح في تاونات مجرد اشاعات، وادعاءات كيدية، بغرض زرع الفتنة، والبلبلة في مقابل حرصها الراسخ على التواصل الإيجابي، والشفاف فيما يخص جميع العمليات المتعلقة بهذه المباراة.