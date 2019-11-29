بينهم أطفال ونساء.. البحرية الملكية تحبط محاولة للهجرة السرية بسواحل الداخلة

تمكنت البحرية الملكية، أمس الخميس، من إحباط محاولة للهجرة السرية، في سواحل الداخلة، بعد اعتراض قاربين تقليديين، محملين بمرشحين للهجرة السرية.

وحسب مصادر محلية، فإن القاربين كانا محملين بأكثر من 60 مرشحا للهجرة السرية، بينهم أطفال ونساء، كانوا متجهين صوب جزر الكناري، قبل أن ترصدهم أجهزة الرادار، التابعة للبحرية الملكية.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى توقيف المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، ينحدر أغلبهم من دول جنوب الصحراء، وقارب عددهم 60 فردا.

وتم نقل الموقفين، وإحالتهم على مركز الإيواء في الداخلة، من أجل التحقيق معهم، لمعرفة الشبكة، التي نظّمت هذه العملية.