ريال مدريد يضع خطة جديدة لخطف بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة ريال مدريد الإسباني وضعت خطة جديدة من أجل الحصول على خدمات نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، خلال الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن إدارة الميرنغي تنوي تقديم 73 مليون جنيه إسترليني لمانشستر يونايتد، بالإضافة إلى بطاقتي خاميس رودريغيز وماريانو دياز.

وأشارت إلى أن القرار سيكون في يد النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر، والذي سيرى إذا كانت هذه الصفقة مفيدة للفريق أم لا.

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وسبق أن كان خاميس هدفًا لمسؤولي مانشستر يونايتد منذ فترة كبيرة، بينما يحتاج الشياطين الحمر إلى ضم مهاجم جديد في كانون الثاني/يناير المقبل، بعد رحيل روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز، ولذلك تم عرض ماريانو.

ويعاني بوغبا من إصابة حرمته من التواجد في معظم مباريات المان يونايتد خلال الموسم الحالي، ومن المنتظر أن يعود النجم الفرنسي للملاعب خلال أسبوع.

يذكر أن بعض التقارير الإسبانية ادعت منذ أيام، أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، رفض التعاقد مع فابيان رويز (نابولي) وكريستيان إريكسن (توتنهام)، بسبب تمسكه بضم بول بوغبا.